Kılıçdaroğlu'nun 'milliyetçilik' oyunu! CHP'liler bile inanmıyor

İlk turda yaşadığı hezimetin ardından büyük panik içinde olan 7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu takiye yaparak milliyetçi söylemlere sarıldı. Türkiye, 14 Mayıs öncesi "Sana söz" sloganıyla PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu'nun U dönüşü yaparak "milliyetçi" oluşunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadeleye bakışı ortadayken Çarşamba günü aniden yapılan makas değişikliği sadece oy istenecek milliyetçilere değil CHP'lilere bile inandırıcı gelmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'liler "Bu sadece seçime kadar olan bir strateji" diyor. Terör örgütleriyle masaya oturmadığını savunan Kılıçdaroğlu, geçmiş hareketleriyle kendisiyle çelişti.

Öne çıkanlar şöyle:

SOLUĞU HDP'DE ALDI

* Millet İttifakı'nın adaylığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu soluğu HDP'de aldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşen Kılıçdaroğlu çıkışta HDP'ye göz kırpan açıklamalar yaparak adaylığı için destek istedi. HDP de seçimde destekledi.

KHK'LILARA SÖZ VERDİ

* CHP kurmayları KHK'lılara teminat verirken Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere üst düzey güvence verdi. Kılıçdaroğlu, "KHK'larla işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" dedi. 15 Temmuz'un ardından kamudan ihraç edilen KHK'lıları en yakınına aldı. Kılıçdaroğlu ihraç edilen sözde 'barış akademisyenleri' Yüksel Taşkın ve İbrahim Kaboğlu'nu partiye aldı ve önemli görevler verdi. 2018'te Kaboğlu'nu Meclis'e sokan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde de kendisinin aday olduğu İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıradan da Taşkın'ı aday gösterdi.

İNCE'YE KASET KUMPASI

* Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ismi son olarak da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasıyla anılıyor. FETÖ'nün kurduğu kaset kumpasıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen İnce CHP'deki arkadaşlarını işaret etmişti.

FETÖ'CÜLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

* 17-25 Aralık'ta FETÖ'cülerle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün tapelerini grup toplantısında dinletti. FETÖ'nün yayın organlarına çıkarak destek açıklaması yaptı. 17-25 Aralık'ta FETÖ'cülerle iş birliği yaptı. FETÖ'nün montaj tapelerini Meclis'te okudu.

15 TEMMUZ'A TİYATRO DEDİ

* Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlerce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimine de 'kontrollü darbe' dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirdi.

NATO'YA BAĞLILIK MESAJI

* Kılıçdaroğlu, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda "Türkiye NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" diyerek NATO'ya bağlılık mesajı verdi.

AFRİN'E GİRMEYELİM

* "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" diyen ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısına yönelik operasyon için de "Afrin'e girmeyelim" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da Karabağ'ın Ermeni işgalinden alındığı çatışmalar için "Azerbaycan'da ne işimiz var?" demişti.

TEZKERELERE KARŞI ÇIKTI

* Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin açık desteğini alan Kılıçdaroğlu, ortaklarına ilk çeki tezkerelerde verdi. Kılıçdaroğlu TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyon tezkeresine ve Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'hayır' oyu verdi.

DEAŞ'LIYA 'ŞEHİTLİK' İSTEMİŞTİ

* Kılıçdaroğlu DEAŞ'in yakarak infaz ettiği Fethi Şahin'in ailesini ziyaret ederek kendisine neden şehitlik verilmediğini sormuştu. 2014'te askerliğe elverişli olmadığı raporu sonucu terhis edilen Şahin'in 2015 yılında Suriye'ye geçerek DEAŞ yanlısı faaliyet gösterdiği, örgüt içinde işlediği bir suç nedeniyle Rakka'da cezaevinde tutuldu ve bu nedenle yakılarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

PKK'LILARA SELAM GÖNDERDİ

* Millet İttifakı'nın adayı olur olmaz soluğu HDP'de alıp PKK'ya selam gönderdi. Seçim süreci boyunca da PKK elebaşları birer birer Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

MÜLTECİLERE KARŞI TAHRİK

* Kılıçdaroğlu, vatandaşı tahrik için her yola başvurdu. Türkiye'de 3,5 milyon göçmen olmasına rağmen, "10 milyon göçmen var" diye yalan söyledi.

40 BİN KİŞİLİK YALAN ORDUSU KURDU

* Sokağın nabzını tutamayan Kılıçdaroğlu, sanal dünyada algı operasyonları için 40 bin kişilik bir trol ağı kurdu. 2010 yılında kurulan trol ordusu her geçen yıl büyütülerek dev bir sanal çeteye dönüştü. "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen yapılanmayla CHP Genel Merkezi'nde üretilen yalanların 40 milyon kişiye ulaşması sağlandı. Trollerin ürettiği içeriklerle Türkiye en çok yalan habere maruz kalan ülke oldu.

BIDEN DARBESİNE KUKLA OLDU

* Türkiye, milli projelerle prangalarından bir bir kurtulurken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın siyasi darbesine kukla olmayı seçti. Kılıçdaroğlu, 2020'de "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemek gerektiğini" söyleyen Biden'a tepki göstermediği gibi buna paralel politikalar geliştirdi. Dış politikada ABD ve NATO yanlısı bir duruş sergileyen Kılıçdaroğlu, Libya'dan Azerbaycan ve Suriye'ye kadar Ankara'da Biden politikalarını temsil etti.

HDP'LİLER TAKTİK OLDUĞUNU BİLİYOR



Kılıçdaroğlu'nun yeni söylemi kendi yandaşları arasında da tartışılıyor. Gazeteci Ruşen Çakır, Türk milliyetçilerine yönelme arayışının HDP oylarını riske atıp atmayacağı sorusunu hatırlatıp şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermiş olup şu söylediklerinden çok hoşnut olmayanlar, bunun bir seçim taktiği, mecburen başvurulmuş bir taktik olduğunu düşünecekler ve ikinci turda da oy vereceklerdir." HDP seçmeni Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminin taktik olduğunu anlarken milliyetçilerin bu taktiği nasıl fark etmeyeceği merak konusu.