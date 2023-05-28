Kılıçdaroğlu'nun ''Milliyetçilik'' söylemleri HDP'yi küstürdü! 1. çıktığı 8 ilde oyları düştü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. kez sandık başına giden Türkiye, "Doğru adam"ı seçti.



Resmi olmayan ve sandıkların yüzde 99'nun açıldığı sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 220 binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirmişti. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yapmıştı.



28 Mayıs seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi ortaya koyduğu çark siyasetinin HDP'li seçmenleri küstürdüğü gözlendi.

14 Mayıs'ta HDP'nin yoğun olduğu bölgelerde 1. çıkan Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimlerinde aynı bölgelerde bir miktar oylarını azalttığı belirlendi.

Ağrı'da yüzde 65,80'den 65,34'e, Bitlis'te yüzde 50,91'den 50,21'e, Diyarbakır'da yüzde 71,96'dan 71,61'e, Hakkari'de yüzde 72,32'den 72,09'a, Mardin'de yüzde 66,11'den 65,22'ye, Muş'ta yüzde 58,88'den 58,36'ya, Siirt'te yüzde 56,26'dan 55,44'e, Van'da ise yüzde 62,26'dan 61,50'ye gerilemesi dikkat çekti.