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Kılıçdaroğlu'nun ortağından Meclis'te skandal sözler! Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizerek büyük bir skandala imza attı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun ortağından Meclis'te skandal sözler! Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizdi
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında skandal sözlerle teröristbaşı Öcalan'ı övdü.

28 Mayıs'a giden süreçte Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDP'nin kirli siyaseti devam ediyor.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER DİZDİ

Eli kanlı teröristbaşına methiyeler düzen YSP'li Uçar "Toplumsal barışın tesis edilmesi için en önemli kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır... Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEMİŞTİ

Uçar 14 Mayıs 2023'teki seçim öncesi, Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehditleriyle paralel olarak Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz" demişti.

  • Çiğdem Kılıçgün Uçar
  • teröristbaşı Öcalan

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