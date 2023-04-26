Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından yeni skandal! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük vaadi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Bingöl'de düzenlediği mitingde konuşan Salihe Aydeniz, "İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma vaadinde bulundu. Sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj gönderen Aydeniz, "Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diye konuştu.

Türkiye, seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

HDP VE PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da "Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NA PKK ELEBAŞLARININ KENDİSİNE YÖNELİK DESTEĞİ SORULDU: KAVGAYI DEĞİL BARIŞI ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞI BENİMSEYECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi sonrası terör örgütü PKK kanadından kendisine yapılan yönelik destek açıklamalarına değindi.

Sunucunun "Terör örgütü elebaşlarının size destek açıklamaları var, bu konuda ne dersiniz?" sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." dedi.

HDP'Lİ SALİHE AYDENİZ ORTAĞI KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ GÖNDERİP TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VADETTİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Bingöl'de düzenlediği mitingde konuşan Salihe Aydeniz, "İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma vaadinde bulundu. Sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj gönderen Aydeniz, "Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diye konuştu.