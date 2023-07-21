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Darbe toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun planı hazır: CHP'de kılıçlar çekiliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek için yapılan gizli toplantı, CHP'yi karıştırdı. Katıldığı bir yayında değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile destekçilerini 'Tekrarı olursa gereğini yaparım' diyerek uyaran Kılıçdaroğlu ise tüm hazırlıklarını yaptı. Pazar günü yapılacak Parti Meclisi'nde kılıçların çekileceği iddiası ileri sürüldü.

21 Temmuz 2023 Cuma 12:57 - Güncelleme:
Darbe toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun planı hazır: CHP'de kılıçlar çekiliyor
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Muhalefette gündem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ağır topları ile yaptığı darbe toplantısı...

Genel başkan olmak için destek arayan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM'sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle online görüşme yaptı. Darbe toplantısının 15 dakikalık bölümünün internete sızması ile genel merkez bir kez daha karıştı.

İSTİFALARI İSTENİYOR

Toplantıya katılanlar, durumun etik olduğunu dile getirirken parti içinde kazan kaynadı. Darbe toplantısında olduğu belirlenenlerin istifa etmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıldı. MYK'yı olağanüstü toplayan ve toplantı görüntüleri karşısında büyük şok yaşayan Kılıçdaroğlu ise hamlelerini sıralamaya başladı.

GÖZLER PAZAR GÜNÜNDE...

CHP'nin pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi belediye başkanlarını genel merkeze çağırdı.

Yarın saat 13.00'te yapılacak o toplantıya, değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı açıklandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı belirtilen toplantıda Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olmayacağı vurgulandı.

'TEKRARI OLURSA...' UYARISI

Dün gece katıldığı canlı yayında, kendisini devirmek için yapılan darbe toplantısı ile ilgili ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çevrimiçi toplantıyı etik bulmadım. Ülkenin bu kadar sorunu varken, CHP'nin iç sorunlarının bir tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Tekrarı olursa gereğini yaparım" diyerek rahatsız olduğunu vurguladı.

Açık açık Ekrem İmamoğlu'na destek verenlere 'görevden alınacakları' yönünde mesaj yolladı.

'BELEDİYE BAŞKANI OLSUN...'

Kemal Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ister misiniz?" sorusunu ise "olmasını isterim" diye yanıtladı. Bu cevabı ile genel başkan olmak isteyen İmamoğlu'na 'Belediye başkanlığında kalmaya devam et' mesajı yolladı.

Tüm bu tartışmalar sürerken herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe toplantısına karşı yapacağı hamleyi merak etmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI HAZIR

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin, kulislerdeki o iddiayı açıkladı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, tüm planını hazırladı.

KILIÇLAR ÇEKİLİYOR...

Pazar günü yapılacak CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında değişim isteyenlere karşı sert bir konuşma yapacağı ve tam anlamıyla kılıçların çekileceği iddiası ortaya atıldı.

CHP liderinin yakın çevresine "Her şeyin farkındayım ve PM'deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok" dediği de konuşuluyor...

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