7'li koalisyonun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça paylaşım yaptı. Paylaşımında Rusya'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" dedi. Bu açıklamaya tepki gösteren Cumhuriyet Yazarı Mehmet Ali Güller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim öncesi 'anti -Rusya' operasyonuyla Kılıçdaroğlu'nun madde madde nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı.

Güller, "Seçime kısa süre kala uygulanan 'anti-Rusya' operasyonu" başlıklı Twitter paylaşımında şu tespitleri yaptı:

O SÖZ PUTİN'İN DEĞİL: "Putin, 'Erdoğan'dan başkasını istemem' dedi" yalanı servis edildi. Oysa Putin'in böyle bir sözü, açıklaması ya da Moskova'dan bu yönde bir değerlendirme yok. İddianın kaynağı ne?

KİŞİSEL YORUM: Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Yuriy Mavaşev'in "Putin açıkçası Erdoğan'dan başka bir lider tanımak istemiyor" sözleri. Görüldüğü üzere bu kişisel bir yorum. Kaldı ki Mavaşev, Batı basınında Putin'i Ukrayna konusunda suçlamalarıyla bilinen bir isim...

DW'NİN YALANI: Alman DW, birkaç gün önce Rus hesapların Türkiye'de aktive edildiğini duyurdu. DW'nin kaynağı Datailor Teknoloji'ydi. Oysa Datailor teknoloji, habere kaynak olan raporunun eski ve açık kaynaklardan derlenmiş olduğunu belirtiyor, Deep Fake, Dark Webb gibi konularda da bir çalışması olmadığını söylüyordu. Ama DW bir kez haberi servis etmiş ve bir yalan yayılmıştı!

GAZ BORCU: İngiliz Reuters, Putin'in Erdoğan'a seçim desteği olarak doğalgaz borcu ötelediğini duyurdu. Oysa bu karar yeni değildi. Rusya'ya doğalgaz borcunun bir bölümünün ertelenmesi eski bir haberdi, üstelik bir bölümü de Ruble ile ödenecekti. Dahası borç 2024'e erteleniyordu. Bu durum tersine seçimi kazanacak Kılıçdaroğlu'nun da aslında yararınaydı ama eski haberi yeni gibi servis edip, buradan Rusya karşıtlığı için ateş yaktılar.

'SOMUT DELİL VAR' İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu Reuters ajansına, CHP'nin elinde "deep fake paylaşımlarının arkasında Rusya'nın bulunduğuna dair somut kanıt olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Rusya'yı niçin seçimlere müdahale etmekle suçladığına dair soruya "Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım" yanıtını verdi. CHP lideri, "Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu" dedi.

KREMLİN'DEN SERT TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklamalarına ilişkin "Bu açıklamaların gerekçelerini bilmiyoruz. Bu tür ifadeleri şiddetle reddediyoruz. Herhangi bir müdahale konuşmasının olmadığını resmi olarak ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi veren var ise, onlar yalancıdır" ifadelerini kullandı. Rus Sözcü, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yabancı ülkelerin seçim sistemlerine ve iç işlerine müdahale etmeyiz" dedi.

CHP İTİRAF ETTİ: HDP BİZİM ORTAĞIMIZ

Fransız televizyonuna konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklıklarını itiraf etti. Kaboğlu: "Bu Kürt partisi HDP bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. HDP merkez parti olacak. Ortağımız HDP ile önümüzdeki dönem demokrasiyi birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Kaboğlu daha önce de yine Fransız basınından Le Point'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti; ""HDP merkez parti olacak, Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var. Meral Akşener de bu durumun bilincinde."