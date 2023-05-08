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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan Türkiye düşmanlarını sevindiren vaat

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, Alman basınına Türkiye'yi şikayet etti. Göreve gelmeleri durumunda Kıbrıs'tan çekileceklerinin sinyalini veren Çeviköz, sınır ötesi operasyonları da durduracaklarını vadetti.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 08:49 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan Türkiye düşmanlarını sevindiren vaat
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7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı." ifadelerini kullandı.

PKK'YI SEVİNDİRECEK 'SINIR ÖTESİ DURDURMA' VAADİ

Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ 'BOZMA' VAADİNDE DE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

YUNANİSTAN İLE AYNI CEPHEDEN KONUŞARAK 'MAVİ VATAN'I HEDEF ALMIŞTI

CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.

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