Kılıçdaroğlu'nun skandal çağrısına sert tepki! ''Bunlar mı “Türkiye'nin evlatları?”

03 Şubat 2021 Çarşamba 08:42 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 08:42

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin yaptığı paylaşımında "Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın!" başlığını attı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerden birçoğunun terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Yakalanan 159 şüpheli kişiden; 19 kişinin DHKP-C terör örgütüyle, 23 kişinin MLKP terör örgütüyle ve 9 kişiye ise PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan 15 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütüyle, 17 kişinin MLKP silahlı terör örgütüyle, 13 kişinin PKK silahlı terör örgütüyle, 12 kişinin THKP/C Dev Yol terör örgütüyle, 4 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle, 7 kişinin Anarşistler isimli oluşum ile, 8 kişinin TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile, 3 kişinin ise SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

BUNLAR MI TÜRKİYE'NİN EVLATLARI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin evlatları" diye paylaştığı provokatörlere tepki gösterdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar mı “Türkiye’nin evlatları?” Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!"

Bunlar mı “Türkiye’nin evlatları?”



Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz.



Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz.



Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil! pic.twitter.com/o9eiZes5hY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2021

MAHİR ÜNAL, KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu.

Mahir Ünal, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." paylaşımını yaptı.