Kılıçdaroğlu’nun Gezi destekcisi Soros'un adamı olduğu belgelendi

Kızıl Soros Osman Kavala’nın Gezi darbe girişimini planlayıp yöneten ekibinin bulunduğu Anadolu Kültür’e yapılan operasyon ve Kavala’nın kalkışma paralarının AB fonlarından ve Alman Frederick Ebert Vakfı’ndan geldiği itirafının ardından ünlü spekülatör George Soros’un Açık Toplum Vakfı apar topar Türkiye’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

SOROS GEZİ'Yİ DESTEKLEDİ

Soros hücresinin Türkiye’den çekilme kararının ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu, Açık Toplum Vakfı’nın desteklediği Türkiye’deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV’in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi. Bu gerçeği ortaya çıkaran da CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş. Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini kabul ederken, hiçbir etkinliğine katılmadığını iddia etti. TESEV’in patronu olan Soros”Gezi protestocularını tıbbı ve hukuki olarak destekledik” sözüyle Gezi darbe girişimindeki rolünü ilan ederken, Kılıçdaroğlu’da darbeye kalkışan geziciler için “Ben bu gençleri alnından öpüyorum” demiş, alçak girişime arka çıkmıştı.

2008’DE YAZMIŞLAR

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti kapsamında Kavala’nın finans kaynağı olarak işaret ettiği Alman Frederick Ebert Vakfı’nın programına katılacak olması da kafalarda derin soru işareti. Kılıçdaroğlu-Soros ilişkisinin TESEV’den daha öte olduğu da ortaya çıktı. Buna göre Soros’un fonladığı “Central Asia” isimli enstitünün 2008’in ekim ayında Türkiye ile ilgili olarak yayınladığı raporda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ın yerine CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması gerektiği vurgulandı. Söz konusu rapordan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde 2009 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. 2010’da ise FETÖ’nün Deniz Baykal’a kurduğu kaset komplosunun ardından aynen Soros’un kuruluşunun yazdığı gibi CHP’nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti.

(Diriliş Postası)