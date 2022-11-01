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Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına bir tepki daha: Hakkımızı helal etmiyoruz

Kemal Klıçdaroğlu'nun emniyet güçlerine ilişkin asılsız uyuşturucu iddiasına bir tepkide Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan geldi. Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendilerine atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmediklerini ve söz konusu iftiraları atanlara haklarını helal etmedikleri bildirildi.

AA1 Kasım 2022 Salı 21:12 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına bir tepki daha: Hakkımızı helal etmiyoruz
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarılar elde ettiği belirtildi.

Ekiplerin sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yaptığının, 252 bin 590 şüpheliyi yakaladığının ve bunlardan 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olduğunun vurgulandığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

"Tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz."

GRAFİKLE PAYLAŞILDI

Paylaşımda, Dünya, Avrupa ve Türkiye'de "Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı" ve "Madde Bağlantılı Ölümler" başlıkları altında verileri gösteren grafikler ile Avrupa ve Türkiye'de uyuşturucu madde yakalamalarının sayılarına yer verildi.

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