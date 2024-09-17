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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama: Süreci yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili, 'Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA17 Eylül 2024 Salı 21:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama: Süreci yakından takip edeceğiz
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Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında biri çocuk iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

KILIÇ'TAN ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve beş yaşındaki oğluna Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz."

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