Kilis'te, 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında önlem alan ekipler, İnanlı köyü yakınlarında sınır hattından kaçak olarak Türkiye'ye geçen yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Fransa ve Fas uyruklu R.L. ile S.İ. olduğu belirlendi. Aynı zamanda kırmızı bültenle arandığı saptanan 2 terörist, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.