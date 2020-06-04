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Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 16:41
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Terör örgütü DEAŞ üyesi olan 2 kadının yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında önlem aldı. Ekipler, gece saatlerinde Demirışık köyü yakınlarında kaçak olarak sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan Dağıstan uyruklu A.M. ve D.A. isimli kadınları yanlarındaki 4 çocukla yakaladı. Gözaltına alınan kadınlar ve yanlarında bulunan çocuklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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