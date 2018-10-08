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Kilis'te arı sokan kadın öldü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti.

  • DHA
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Yazıbağı Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu. Öte yandan geçen 27 Ağustos'ta da Elbeyli'nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69) da yaşamını yitirmişti.
 

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