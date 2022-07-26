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Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken çaya düşen muhtar boğuldu.

AA26 Temmuz 2022 Salı 02:41 - Güncelleme:
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Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52), dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra Tokdemir, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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