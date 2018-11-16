Kilis'te, göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığı yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı belirlenen F.D.'yi, Elbeyli ilçesi sınır hattında 7 Suriyeli ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.