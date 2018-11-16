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Kilis'te, göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyelileri sınırdan kaçarak olarak Türkiye´ye geçirdiği saptanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığı yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı belirlenen F.D.'yi, Elbeyli ilçesi sınır hattında 7 Suriyeli ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

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