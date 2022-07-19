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Kilis'te jandarma ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor

Kilis'te orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

AA19 Temmuz 2022 Salı 15:31 - Güncelleme:
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Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması üzerine jandarma ekipleri tarafından ormanlarda denetimler artırıldı.

Bu kapsamda Gülbaba ile Demirciler köyleri sınırlarındaki alanda devriye atan ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Ekipler, dron ile denetime destek de verdi.

Vatandaşlardan Osman Günal, gazetecilere, ormanların ülkenin akciğeri olduğunu, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduklarını söyledi.

Vatandaşların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Günal, ormanların kolay yetişen bir varlık olmadığını, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Barış Şavur da uygulamaları faydalı bulduğunu, herkesin uyması gereken kurallar olduğunu kaydetti.

Vatandaşların duyarlılığıyla ormanların hayat bulacağını aktaran Şavur, ormanlık güzergahında sigara kullanmadığını, kurallara dikkat ettiğini, kurallara uymayanları da uyardığını bildirdi.

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