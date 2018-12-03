Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın amacının Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu´nun 32/A maddesi gereğince; Höyük-Kemal Yanık Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Çerçili Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hd. Krk.ları Bölgesi, Şerif Kaya Hd. Krk.ları Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hd. Krk.ları Bölgesi, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Bölgesi, Afrin-Şimşek Hd. Krk.ları Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hd. Krk.ları Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hd. Krk.ları Bölgesi, Öncü-İnanlı Hd. Krk.ları Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hd. Krk.ları, Çobenbey-Alsancak Şht. Yusuf Beylem Hd. Krk. Bölgesi ve Şht. Yalçın Nane-Ermiş Hd. Krk. Bölgesi 01 Aralık 2018 cumartesi günü saat 17.00´den başlayıp; 15 Aralık 2018 cumartesi günü saat 17.00´de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."