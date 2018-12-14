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Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Kilis'te, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat bulundu.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaştı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kent merkezine bağlı Bulamaçlı Köyü kırsalında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcılar olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, toprağa gömülü 8 anti personel roketatar mühimmatı başlığı, 275 elektrikli fünye, 9 sevk fişeği ve 67 kalaşnikof tüfeği şarjörü ele geçirbüdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, mühimmatları getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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