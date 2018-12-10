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Kilis’te sis etkili oldu

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, kent merkezinde göz gözü görmedi.

  • İHA
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Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.

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