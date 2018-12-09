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Kilis’te sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

  • İHA
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Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
 
Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti.

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