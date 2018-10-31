Kilis'te, Suriye sınırında yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.