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Kilis'te taksinin otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 79 T 0156 taksi, çevre yolundaki hastane kavşağında M.Ç. idaresindeki 27 AP 793 plakalı otomobil ile çarpıştı.
 
Kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ç, Ö.Ç. ve R.A. yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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