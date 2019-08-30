Kilis'te taksinin otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 79 T 0156 taksi, çevre yolundaki hastane kavşağında M.Ç. idaresindeki 27 AP 793 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ç, Ö.Ç. ve R.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.