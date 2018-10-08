Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib kentinden terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin ülkeye giriş yapacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
- AA
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda önlem alan ekipler, A.B'yi Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Azez kentinden gelen terör örgütü DEAŞ üyesi S.D'yi, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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