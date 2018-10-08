Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib kentinden terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin ülkeye giriş yapacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.