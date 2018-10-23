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Terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist Suriye sınır hattında yakalandı

Kilis'te kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist, Suriye sınır hattında yakalandı.

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 Terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin yasa dışı yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, İnanlı köyü sınır hattında düzenledikleri operasyonda, Suriye tarafından yurda kaçak yollarla geçtiği tespit edilen iki teröristi yakaladı. Kimlik kontrollerinde, Fas uyruklu Fransa vatandaşları R.L. ile S.İ. olduklarını belirlenen teröristlerin kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

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