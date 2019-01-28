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Kilis'te terör operasyonu ile DAEŞ ve PKK'lı 9 terörist yakalandı

Jandarma Kilis’te düzenlediği terör operasyonu ile Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan 9 yabancı uyruklu DEAŞ ile PKK’lı terörist ile bunları geçirmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

  • İHA
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Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışma neticesinde, Suriye’den Türkiye’ye Demirışık köyü yakınlarından Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 1 Suriye, 1 Mısır, 1 Filistin, 6 Endonezya uyruklu şahıs ile birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.İ. (46), Suriye uyruklu, B.E (46), Suriye uyruklu, N.T. (59), Türk vatandaşı gözaltına alındı. 9 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçısı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Yakalanan göçmenlerin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ayrıntılı araştırmasında, H.A. [(37) yaşında, Mısır uyruklu ve A.H.(35) yaşında, Filistin uyruklu isimli şahısların DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, F.M. (25) yaşında, Suriye uyruklu isimli şahsın PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

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