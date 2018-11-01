Kilis’te yağ yüklü tırın yanması sonucu gökyüzünü alevler kapladı
Kilis’te, Suriye’ye ayçiçeği yağı taşıyan bir tırın yanması sonucu büyük panik yaşanırken, zaman zaman tırda meydana gelen patlamalarda gökyüzünü alevler kapladı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Kilis’in Yavuzlu köyünde sabah 06.30'da meydana geldi. Suriye'nin Çobanbey kasabasına ayçiçeği yağı taşıyan tır şase nedeniyle alev aldı. Bir anda tüm tırı saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, zaman zaman patlamalar yaşandı. Patlamalar sırasında gökyüzünü alevler kapladı.
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