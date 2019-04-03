Kilis’ten Münbiç'e askeri sevkiyat
Kilis’ten Suriye’nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
- İHA
Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti.
Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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