Kilogramı 60 liradan satılıyor! Şifa deposunun hasat zamanı

Baharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayında şifa deposu olan papatyaların hasat dönemi başladı. Halk arasında küçük kafalı olması nedeniyle çayır papatyası olarak bilinen Mayıs papatyasının cilt güzelliğinden, insan sağlığına kadar birçok faydasının olduğu belirtiliyor. Genellikle papatyalar çay demle yöntemiyle tüketilirken, Mayıs papatyalarından yağda elde ediliyor. Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen Mayıs papatyalarının toplanmasına başlandı. Araçların geçmediği egzoz gazından uzak bölgelerden makasla tek tek kafa kısımları toplanan papatyalar temiz bir bez üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 60 TL'den aktarlara toptan satılıyor.

Şifa deposu papatyaların mahalle sakinlerine de ek gelir olduğunu, kendi harçlığını da papatya toplayarak çıkarttığını anlatan Edanur Acar; "Bahar aylarında papatya topluyoruz. Bunları toplayıp temiz bezin üzerine serip, aktarlara toptan olarak satıyoruz. Bunlar Mayıs papatyası, çok şifalı bir bitki, aktarlardan da kilosunu 60 TL'den alabilirsiniz kuru olarak. Bir hafta içerisinde kuruyor, bereketli de bir ürün, hem şifa deposu, hem sağlık deposu, hem de güzellik deposu her şey var içerisinde. Arkadaşlarla beraber böyle Mayıs ayında toplayıp hem ticaretini yapıyoruz, hem doğada güzel bir temiz hava alıyoruz. Harçlığımı da papatya toplayarak çıkartıyorum. Küçük papatyaları topluyoruz, bunların bazı faydaları ödem, cilt kanserlerinin önlenmesi, mide rahatsızlıklarına ve bu tip rahatsızlıklara iyi geliyor. Bunun kurusunu aynı çay demler gibi sıcak suyun içerisine katarak, 10 dakika demledikten sonra kullanabiliyoruz" dedi.

MAYIS PAPATYASININ FAYDALARI

Türkiye'de 700 çeşit papatya türü doğal olarak yetişiyor. Bu türlerin içinde insan sağılığı için en şifalısı olan Alman papatyası (Matricaria recutita) diğer adıyla Mayıs papatyası olarak bilinen tür, demlenip çay şeklinde günde 1-2 fincan tüketildiğinde özellikle sinir sisteminden kaynaklanan mide ağrılarını azaltıyor. Gaz, şişkinlik, hazımsızlık hissedenler ise yemekten sonra içtiğinde bu tür problemlerin azaldığı görülüyor. Stresli ve sinirli kişilerde ise sakinleşmeyi sağlıyor. Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülen Mayıs papatyası, enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcı oluyor. Bağırsak hareketlerini artıran ve idrar söktürücü etkisi bulunan papatya, yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde, gece yatmadan önce 1 fincan içilmesi tavsiye ediliyor. Papatya aynı zamanda çocuklarda karın ağrılarında, bebeklerde gaz sancılarının giderilmesinde kullanılıyor.