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Kilyos Sahili'nde kayalıklarda mahsur kalan 2 kadını Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

SARIYER Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan ancak deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

DHA29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:09 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:09
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Dün, Kilyos'ta gezintiye çıkan 2 kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin ihbarı üzerine, imdada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kayalıklarda mahsur kalan kadınlar, kıyıya yanaşan kurtarma botundaki ekiplerce kurtarıldı.

KIYI EMNİYETİ PAYLAŞTI

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" denildi.

Paylaşılan videoda, kayalıklarda mahsur kalan 2 kadının, bota bindirilerek kurtarıldığı görülüyor.

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