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Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

ANKARA´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden ve evde unutan 2 öğrenci, polisin yardımıyla sınava girebildi.

  • DHA
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Sincan ilçesinde oturan lise öğrencisi Fatih Mehmet Türkmen (19), YKS´nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi´ne (AYT) girmek için gerekli olan nüfus cüzdanını kaybetiğini fark edince 155'i arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Türkmen'i yaşadığı evden alarak Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğü´ne götürdü. Burada yeni kimlik çıkaran polisler, Türkmen´i alarak Akşemsettin İlkokulu'na götürerek sınava girmesini sağladı.
 
EVDE UNUTULAN KİMLİĞİ POLİS YETİŞTİRDİ
 
Sınava girmek için geldiği okulda kimliğini evde unuttuğunu fark eden lise öğrencisi İbrahim Lale (19) de 155'i aradı. Yardım talebi üzerine Lale'nin evine giden polis ekipleri, ailesinden kimliği alarak sınava dört dakika kala öğrenciye kimliğini ulaştırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, kimliğini alan lise öğrencisi polislere teşekkür ederek, hızla sınav binasına koştuğu görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar da polis ekiplerini alkışladı

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

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