Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran 20 yaşındaki Ö.A.'nın ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.'nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.

Ameliyat sırasında mide gövdesinin ön kısmında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık belirlediklerini ifade eden Op. Dr. Süleyman Belli, "Yırtık bölgeden midenin içi muayene edildiğinde, mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı bulduk. Ekibim ile birlikte, 60 dakika süren ameliyatta bulunduğu yerden saç yumağını başarıyla çıkartarak ameliyatı tamamladık" dedi

Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı bulunan trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) olduğu belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.