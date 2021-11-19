''Kimsenin şehit yakınlarına saldırmasına izin vermeyeceğiz''

19 Kasım 2021 Cuma 19:24 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 19:24

15 Temmuz Derneği'nin hain darbe girişiminde sonra her yıl yaptığı "5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" Antalya'da yapıldı. 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşın ailelerinin katıldığı buluşmada 7'den 70'e herkes için farklı ve özel programlar hazırlandı.



Buluşmanın açılış gecesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı.

KİMSENİN ŞEHİT YAKINLARINA SALDIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk yaptığı konuşmada derneğin yaptığı faaliyetlere değinerek bir şehit yakını olarak duygularını paylaştı. Acıda ve mutlulukta buluşan şehit aileleri için hazırlanan programın önemine işaret eden Arslantürk, hiç kimsenin 15 Temmuzu küçümsemesine, şehit yakınlarına ağza alınmayacak cümlelerle saldırmasına ve FETÖ propagandası yapmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise Türkiye'nin 58 farklı şehrinden gelen şehit yakınlarını selamlayarak "50-100 tane tankla üzerimize gelseler, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla, bombalarıyla üzerimize gelseler bu milletin kalbindeki gönlündeki insana, bayrağına, vatanına olan sevgisinden dolayı bu millete hiçbir şey yapamazlar. Yeniden projeler yapmasın, yeniden darbe ihtilal teşebbüs senaryoları yazmasınlar bu milletin kalbindeki o sevgi ve muhabbet ahirete ve şehadete olan inancı, kesinlikle bu vatandaki art niyetli insanlara geçit vermeyecektir" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehit ailelerini Antalya'da ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek "O gece zor bir geceydi. Allah bir daha bize böyle geceyi yaşatmasın ama kendini 1 dolara satan hainler ve işbirlikçileri buradaki güzel insanların evlatlarının, eşlerinin, yakınlarının gözlerini kırpmadan canını verebileceğini ülkesinden bayrağına, ezanından cumhuriyetine demokrasine sahip çıkabileceğini o hainler bilemedi. Buradaki kişilerin yakınları bugün ülkemiz yoluna devam etsin diye dünyada söz sahibi olsun diye gözünü kırpmadan canlarını verdi. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİN AİLESİ BİZİM AİLEMİZDİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şehit yakınlarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı ve ekledi "15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan usanmadan tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini tek tek anlatacağız. Şehitlerimizin hatırasını ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarına destek olmak ve hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatıralarına hürmetimizin bir geleneğidir. Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çalışmalarını asla kabul etmeyeceğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şehitlerin ailesini bizim ailemiz kabul ediyorum."

İstanbul Eski Başvaizi Mustafa Akgül açılış gecesinde şehit yakınlarıyla sohbet etti ve programı dua ile noktaladı.

HER KESİME ÖZEL PROGRAM YAPILDI

5. Şehit Aileleri Buluşması'nda şehit yakınları için birbirinden farklı programlar hazırlandı. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç "Babalarla Başbaşa" programında şehit babalarıyla buluşarak sorunlarını dinledi. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk ise "Kadınlarla 5 Çayı" programında şehit anneleri ve eşleriyle buluşarak hasbihal etti.

FETÖ İLE HESAPLAŞMADAN HELALLEŞME OLMAZ

Gazeteci-Yazar Nedim Şener'in şehit yakınlarıyla buluştuğu "Gençlerle Kafa Kafaya" programına büyük ilgi vardı. Nedim Şener son dönemde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" konuşmasını hatırlatarak, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle hesaplaşmadan helalleşmenin mümkün olmayacağını ifade etti.

Psikolog Dr. Mehmet Dinç'in şehit yakınlarına yönelik yaptığı "Yeniden Hoş Geldin" programında ise ailelere kayıplarıyla birlikte nasıl hayatlarına devam etmeleri gerektiğine yönelik bir konuşma yapıldı.

FETÖ TAŞERONLUK YAPAN KARANLIK BİR ÖRGÜTTÜR

Programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin ve İslam coğrafyalarının uzun zamandır küresel suç ve terör örgütlerine karşı bir mücadele verdiğini belirterek "Bu tür örgütlerden birinin de FETÖ olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübe ile fark ettik. İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür. Takiye anlayışı ile gerçek yüzünü ve niyetini gizleyerek gençlerin inanç duygu ve zihin dünyalarını fesata uğratmıştır." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Üyesi Alinur Aktaş da şehit yakınlarını selamlayarak 15 Temmuzu unutturmamak için var gücüyle çalışacağını söyledi.

HEM DERTLEŞTİLER, HEM EĞLENDİLER

3 gün süren 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılan aileler hem ortak acıları etrafında birleşti hem de gönüllerince eğlendi. Satranç&Tavla Turnuvası, Plaj Voleybolu, Tema Park gezisi ve uzman bir ekip tarafından yapılan Sportif Yetenek ve Performans Ölçümü etkinlikleri de şehit çocuklarına yönelik hayata geçirildi.

Buluşma sonrası şehirlerine dönen aileler 15 Temmuz Derneği'ne teşekkürlerini sundular.