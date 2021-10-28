'Kimyasal parmak izi' suçun kaynağına götürüyor

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:22

Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma hakkında AA muhabirine bilgi veren Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Zeynep Kalkan, uyuşturucu madde profillemesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öngörü ve talimatıyla 9 Temmuz'da başlatıldığını belirtti.

Kalkan, uyuşturucu madde profillemesinin, "kimyasal parmak izi"nin çıkarılması anlamına geldiğini, bir anlamda bu sayede uyuşturucunun kimliğinin belirlendiğini ifade etti.

- "FARKLI YER VE ZAMANLARDA YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELER ARASINDA BAĞLANTI KURABİLİYORUZ"

Uyuşturucu maddelerin içerisinde yasa dışı üretim aşamasında oluşan bazı karakteristik safsızlıkların bulunduğunu aktaran Kalkan, şu bilgileri verdi:

"Avrupa Birliği projesi kapsamında laboratuvarımıza kazandırılan ileri teknolojik enstrümantal analiz cihazlarla farklı yer ve zamanlarda yakalanan uyuşturucu maddeler arasında bağlantı kurabiliyoruz. Konuyu daha somutlaştıracak olursak, bugün A şehrinde bir uyuşturucu madde yakalanmış olsun, B şehrinde ise iki ay önce bir madde yakalanmış olsun. Bu uyuşturucu tabletler ne kadar farklı gözükseler de kimyasal yapıları aynı olabilmekte. Yapılan analizler sonucunda bu benzerlikten faydalanarak 'aynı kaynaktan gelmiştir' diyebiliyoruz."

- "YASA DIŞI İMAL SÜRECİ, ÜRETİCİNİN KENDİNİ ELE VERDİĞİ SÜREÇ"

Yasa dışı üretim aşamasında, sıcaklık-nem gibi üretilen ortamın koşullarının, içerisine eklenen kimyasalın miktarının ve çeşidinin, kullanılan diğer araçların kimyasal parmak izini belirlediğine işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Yani imal süreci, üreticinin kendini ele verdiği, parmak izini bıraktığı bir süreç bizler için. Analizlerimiz sonucunda elde ettiğimiz veriler, soruşturmacı birimlerle paylaşılarak organize suç örgütlerinin üretici, dağıtıcı, satıcı ve kullanıcı ağına ulaşılmasını sağlamakta. Bizler, bilimsel, sistematik, bütünsel yaklaşım tarzı ve alanında uzman personelimizle suç örgütlerinin, tüm bağlantılarını tespit ederek kalıcı olarak yok etmeyi hedefliyoruz. Uyuşturucu madde profilleme çalışmalarının hayata geçirilmesi, ülkemizin uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığının da en önemli göstergelerindendir."