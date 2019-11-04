Kınasını yaktı vatan nöbeti için askere uğurladı

Askere gidecek olan gençler, ellerine anneleri tarafından yakılan kına ile vatani görevlerine uğurlanıyor. Yüzyıllar öncesine dayanan gelenek özellikle Anadolu’da anneler tarafından devam ettiriliyor. Vatani görevini yapacak olan Semih Karataş da annesi tarafından eline yakılan kına ile askere uğurlandı. Anadolu’da büyüklerinden askere gidenlere kına yakıldığını gördüklerini ve bunun süregeldiğini ifade eden anne Nezire Karataş, “Bizde evlenen geline, kesilen kurbana ve askere kına yakılır” dedi.