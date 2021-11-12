Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu: 153 yaşındayız

AA 12 Kasım 2021 Cuma 16:02 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 16:02

Türk Kızılay Osmaniye Şubesince, Osmaniye Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Kınık, Türk Kızılay'ının şu an 200 bin aktif gönüllüye sahip olduğunu, bunu 2 milyona çıkarmak için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İnsanlara yardım ulaştırmak için gönüllülüğün çok önemli bir vasıta olduğunu dile getiren Kınık, "Afrika'da bir söz vardır; 'Hızlı gitmek istiyorsan yalnız koş, uzağa gitmek istiyorsan birlikte yürü'. Birlikte yürürseniz, birbirinin ihtiyacını giderebilir, birbirlerine omuz verebilir, sıkıntıları aşabilirsiniz. Biz Kızılay olarak birlikte hareket eden bir yapıyız. 153 yaşındayız. Dile kolay 1,5 asırdır bu bayrak hiç düşmemiş. İyilik için yola çıkıyorsanız Allah, zaman içerisinde zaman yaratıyor. Çok uzun sürede alacağınız mesafeyi birlikte, iyi niyetle yola çıkmış insanlarla çok kısa sürede alabiliyorsunuz." diye konuştu.

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her yıl Kızılaycıların destekleriyle götürülen kanlarla hayata tutunan, şifasına vesile olduğu insan sayısı 7 milyondur. Bu kadar dua alan, güçlü, önemli bir yapıya Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Sallamaya çalışırlar, çamur atmaya çalışırlar ama bu millet nasıl bayrağını muhafaza ediyorsa, hilali de muhafaza eder. Bu topraklarda uyursak ölürüz, uyanık olacağız. Uyanık olmak için de seferde ve hazarda görevimiz var. Kızılaycılar olarak bu topraklarda çalınmadık bir kapı, mahzun bir gönül bırakmayacağız. İhtiyaç sahibi önce canımızı kalkındıracağız, yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Bunu başardığımızda dünyadaki insanlara da daha güçlü yardım edebiliriz. Kim aç uyuyor, yokluktan okula gidemiyor, ihtiyacını göremiyor bizim sorumluluğumuzdadır. Bu anlamda biz bir köprüyüz, haberdar edersek o ihtiyaç sahibine el uzatacak hamiyetperver insanlarımız var."

Kınık, Türk milletinin paylaşan bir millet olduğunu, tek yapılması gerekenin kapılarını çalmak ve hal hatır sormak olduğunu söyledi.

Türk Kızılayın masada değil sahada mücadele veren bir cemiyet olduğunu vurgulayan Kınık, "Bizler sahada olması gereken, hane kapılarına gitmesi gereken bir cemiyetiz. Salon cemiyeti değil, insani yardım kuruluşuyuz. Bugün Suriye'de operasyon yapılırken Mehmetçiğimizin yanındayız. Eskiden olduğu gibi bütün askeri tatbikatlarda Türk Kızılay silahlı kuvvetlerin yanındadır. Bu bizim görevimizdir. Bu bağları koparmaya çalıştılar. O sinsi hainler, düşmanlar, sivil-asker iş birliğini koparmaya, bizi birbirimize, ordumuza düşman etmeye çalıştılar. Bugün Allah'a hamdolsun milletimiz bu komadan çıktı." ifadesini kullandı.