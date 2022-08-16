İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,969
  • EURO
    18,2273
  • ALTIN
    1025.46
  • BIST100
    2875.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kınıklı Deresi'ne akan atık suyun Tekirdağ Belediyesi'ne ait olduğu tespit edildi
Güncel

Kınıklı Deresi'ne akan atık suyun Tekirdağ Belediyesi'ne ait olduğu tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından anında harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Denetim ekiplerinin incelemesi sonucu atık suyun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ait olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarında da alınan numunenin standartlara aykırı olduğu tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.' denildi.

16 Ağustos 2022 Salı 11:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini anında harekete geçirerek dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı.

Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.

Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.

Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne 02.06.2022 tarihinde de Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.