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Kınık'taki orman yangını sürüyor: Helikopterler yeniden havalandı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangınında 17'nci saate girerken, günün aydınlanmasıyla havalanan helikopterler yangın söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
Kınık'taki orman yangını sürüyor: Helikopterler yeniden havalandı
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Yangın, dün saat 14.13 sıralarında İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangınla mücadele çerçevesinde 7 uçak, 7'si askeri helikopter olmak üzere toplamda 19 helikopter, 34 arazöz, 13 su ikmal aracı 6 iş makinesi ve 7 ilk müdahale aracı ile ekipler alevlere müdahale ederken, havanın kararmasının ardından uçaklar ve helikopterler bölgeden ayrıldı. Alevlerle mücadele 600 personelin de katılımıyla yerden müdahale aralıksız devam etti.

TEDBİREN 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

HELİKOPTERLER YENİDEN HAVALANDI

Gece boyunca yer ekiplerinin alevlerle mücadelesine günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da katıldı. 17'nci saate girdiğimiz yangında, havalanan helikopterler alevleri söndürmek için tekrardan çalışmalara başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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