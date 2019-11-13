Kıran operasyonlarında 116 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat personelince, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.

Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde, başlayan Kıran-1 Operasyonu'nu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 24 Eylül'de Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır ara hattında Kıran-4 Operasyonu, 8 Kasım'da Şenyayla bölgesi merkez olmak üzere Diyarbakır-Bingöl-Muş ara hattında Kıran-5 Operasyonu izledi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ DE İMHA EDİLİYOR

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 89 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, 4 makineli tüfek, iki tabanca, 6 av tüfeği, iki kuru sıkı tabanca, 7 adet RPG-7 roketatar, 4 tanksavar füzesi, 165 el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 56 el yapımı patlayıcı (EYP), 279,25 kilo patlayıcı madde, 52 kilo eroin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında 14 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, bir M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AT-4 roketatar, 6 lav silahı, 2 biksi makineli tüfeği, 11 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tamburalı bomba atar, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 49 el bombası, 37,5 kilo plastik patlayıcı, 13 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER ARASINDA GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİSTLER DE VAR

Jandarma, polis ve güvenlik korucuları tarafından Kıran-3 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Koçer" kod adlı Orhan İnce, "Canda Kıçi" kod adlı Kader Malgoz ve "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz'ın da bulunduğu toplam 41 terörist, karadan yürütülen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince 5 iş birlikçi yakalanırken 7 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tel güdümlü konkurs füzesi, 11 el bombası, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 9 mağara, barınak, sığınak ve 10 EYP imha edildi.

Kıran-4 Operasyonu kapsamında, 18 terörist etkisiz hale getirildi. 66 mağara, sığınak ve depo imha edilirken 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir uzun namlulu silah, 11 el bombası, 133 adet mühimmat, 62 kilo patlayıcı madde, 7 EYP, 17 bin 3 kök hint keneviri bitkisi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-5 Operasyonunda ise 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken bir kalaşnikof piyade tüfeği, 270 kilo plastik patlayıcı, 7 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONLAR, GENİŞLETİLEREK DEVAM EDECEK

17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 116 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince imha edilen 195 mağara, sığınak ve depoda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan bugün Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelle Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Kıran operasyonlarının genişleyerek sürdürülmesi planlanıyor.