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Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının neyi amaçladığını Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ açıkladı

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının neyi amaçladıklarını ve bu kapsamda hangi faaliyetlerin yürütüleceğini anlattı. Başbuğ, “Bütün alanı terör belasından kurtarmak için büyük bir temizliğin titizlikle yapılması ve vatandaşın kullanımına açık hale getirilmesi şart. Kıran-1, Kıran-2 ve devam edecek operasyonlar bunları kapsayacak' dedi.

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Mardin, Şırnak ve Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla “Kıran-2 Ortak Operasyonu” başlatıldı. Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgeden gelen sıcak gelişmeleri değerlendirdi.
 
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Başbuğ, bölgede yaşayan vatandaşların terör örgütü PKK yüzünden kendi topraklarını kullanamadığını vurguladı. Başbuğ, “Vatandaşlar kendi arazisine erişemedi, tarım için kendi topraklarını kullanamadı. Bütün alanı terör belasından kurtarmak için büyük bir temizliğin titizlikle yapılması ve vatandaşın kullanımına açık hale getirilmesi şart. Kıran-1, Kıran-2 ve devam edecek operasyonlar bunları kapsayacak.” ifadelerini kullandı.
 

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

 
“KIRAN-2, KIRAN-1’İN DEVAMIDIR”
 
Kıran-2 operasyonunun Kıran-1’in devamı şeklinde algılanması gerektiğini vurgulayan Coşkun Başbuğ, “Kıran-1 operasyonu Şırnak, Van ve Hakkari’de başlamıştı. Arazi taraması dediğimiz harekât, genellikle çatışmayla biten operasyondan sonra silahlı kuvvetlerin bölgeye giderek arda kalan çapulcuları etkisiz hale getirmek ve bölgede kalan araç gereçleri temizlemek için yaptığı arazi temizlemesidir. Kıran operasyonları da böyle bir harekâttır.” dedi.
 
“BÖLGE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENECEK”
 
Kıran operasyonlarında terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların temizlendiğini ifade eden Başbuğ, “Kıran-2 harekâtının çok kolay olacağını düşünüyorum, korucuların bu operasyona dâhil edilmesi bahsettiğim sebeplerden kaynaklanıyor. Terör örgütünün daha önce tuzakladığı mayınlar, bubi tuzakları, mağaralar, gıdalar ve askeri gereçler temizlenecek. Bunların temizlenmesiyle vatandaşlar bölgeye rahatlıkla girebilecek.” şeklinde konuştu.
 
“TERÖR ÖRGÜTÜNE SERİ OPERASYONLAR YAPILACAK”
 
Bölgede yaşayan vatandaşların terör örgütü yüzünden kendi arazisine giremediğini belirten Başbuğ, “Vatandaşlar kendi arazisine erişemedi, tarım için kendi topraklarını kullanamadı. Bütün alanı terör belasından kurtarmak için büyük bir temizliğin titizlikle yapılması ve vatandaşın kullanıma açık hale getirilmesi şart. Kıran-1, Kıran-2 ve devam edecek operasyonlar bunları kapsayacak. Bütün güneydoğu ve doğuyu kapsayacak seri operasyonların olacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Satırlı trafik magandası dehşeti

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