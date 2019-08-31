''Kıran-2 Ortak Operasyonu''nda 2 terörist yakalandı Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye’den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.