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Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

  • AA & İHA
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İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Kıran operasyonları kapsamında 2’si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi

VATANDAŞLARA 'KIŞ ÜSLENMESİ' UYARISI

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı
 
Bakanlık, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma” sloganıyla yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamasını istedi.

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

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