Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Son dakika... Kıran-5 operasyonunda 20 adet kış sığınağı imha edildi
Kıran-5 operasyonu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 20 adet kış sığınağının içindeki mühimmat ve malzemeyle imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Kasım'da başlayan Kıran-5 Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 1’i 5 katlı, 1’i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 adet kış sığınağı tespit tespit edilerek imha edildi.
Yapılan aramalar neticesinde, sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde; çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde; iki farklı bölgede, 1 ton 615 kg esrar ele geçirildi.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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