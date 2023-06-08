İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,367
  • EURO
    25,45
  • ALTIN
    1475.55
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kirasını 22 kuruş eksik yatırınca icralık oldu
Güncel

Kirasını 22 kuruş eksik yatırınca icralık oldu

Kirasını yasal sınıra göre yatırmak isterken 22 kuruş eksik hesaplayan Suat Eken, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.

İHA8 Haziran 2023 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Kirasını 22 kuruş eksik yatırınca icralık oldu
ABONE OL

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde esnaflık yapan Suat Eken, 4 bin 700 lira olan kirasının 14 bin lira çıkacağını öğrendi.

Bu fahiş artışı kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde yatırdı. Ancak, 22 kuruş eksik hesaplayıp 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.

Bursa 2. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken'i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.

"FARKINDA OLMADAN EKSİK YATIRMIŞIZ"

Karara inanamadığını dile getiren işletme sahibi Suat Eken, olayı şöyle anlattı:

"2017 yılından beri burada iş yapmaktayım. Dükkan sahibi, son artışlardan dolayı telefonla görüşmemiz oldu. 14 bin lira kira istediğini söyledi. Bunun çok olduğunu söylememe rağmen, emsallerini araştırdığını ifade etti. Ben de bunu kabul etmeyerek, yasal olan yüzde 25 artışı yaparak kendisine kirayı ödemeye başladım.

Farkında olmadan 22 kuruş eksik yatırmışız. Bunu da 2 ay sonra fark ettik. Sonrasında 4 aydır fazla fazla yatırdık. Ancak mahkemeye vermiş. Resmi yazı geldiğinde şaşırdım. Mahkemede ben böyle bir tahliye kararının çıkacağını sanmıyordum. Fakat 6 Haziran 2023'de çıkan kararla şok oldum. Tahliyemi istediklerini öğrendim."

"22 KURUŞ AĞRIMA GİDİYOR"

Eken, "Bütün her şeyimizi resmi olarak yapıyoruz. Ancak böyle bir yanlışlık olmuş. Bizi başka bir sebepten dolayı çıkarmışlar olsaydılar üzülmezdim. Ama 22 kuruş ağrıma gidiyor. Yasaların gereği ne ise onu yapacağız. Benim düzenimin 22 kuruştan dolayı bozulmasını hazmedemiyorum" şeklinde konuştu.

  • Kira
  • ev sahibi
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.