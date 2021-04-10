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Kırgızistan Meclis Başkanı'ndan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran AK Partili vekile teşekkür

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeği hayata döndürdüğü için AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e teşekkür etti.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 17:55 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:55
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Mamıtov, yarın düzenlenecek anayasa referandumunu izlemek için ülkeye gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti.

Heyete referanduma ilişkin bilgi veren Mamıtov, heyette yer alan Şeker'e ise bebeği kurtardığı için teşekkür etti.

Şeker, 19 Mart'ta Bişkek-İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale ederek kalp masajı yapmıştı. Bebeğin tedavi edilmesi için uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil inmişti.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde tedavi edilen bebekte erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğu belirtilmişti.

Aynı zamanda doktor olan Türk vekilin bu davranışı, Kırgız medyasında gündem olmuş ve sosyal medyada teşekkür paylaşımları yapılmıştı.

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