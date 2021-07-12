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Güncel

Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı itiraf etti

MİT'in operasyonu ile Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. FETÖ'cü İnandı elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. DHA'nın aldığı bilgilere göre Orhan İnandı, FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

MİT'in operasyonu ile Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'cü Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı'nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.

Orhan İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

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