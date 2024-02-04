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Kırgızistan'dan Türkiye'ye yardım eli! Yaralıların tedavisi için ekip gönderildi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, tedavilerinin devam etmesi için 4 yaralıyı Türkiye'ye gönderdiklerini bildirdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 01:47 - Güncelleme:
Kırgızistan'dan Türkiye'ye yardım eli! Yaralıların tedavisi için ekip gönderildi
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Uluslararası Manas Havaalanı'na, sağlık ekipleri ve refakatçıların eşliğinde ambulanslarla getirilen yaralılar sedyelerle Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı uçağına alındı.

Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, burada yaptığı açıklamada, Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'ndeki kazada ağır yaralanan 2 kişi ve 17 Ocak'taki helikopter kazasında yaralanan 2 askerin, tedavileri için Türkiye'ye gönderildiğini belirtti.

Uçakta, 4 yaralı, 4 refakatçı ve 4 doktor toplam 12 kişinin bulunduğunu ifade eden Beyşenaliyev, yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Cumhurbaşkanlığına ait TU-154 tipi yolcu uçağını tahsis ettiğini söyledi.

Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) 2 Şubat'ta çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı Caparov'un talimatları üzerine Türk mevkidaşıyla iletişim kurarak yardım istemişti.

Bunun üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorları Ethem Öztürk ve Engin Çetin bu sabah Bişkek'e gelmişti.

Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait poligonda, 17 Ocak'ta eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopter, inişi sırasında düşmüş, pilot yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralanmıştı.

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