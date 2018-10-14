Kırık stop lambası ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eylül ve Ekim aylarında OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde iş yerlerinden yedek parça, matkap gibi eşyaların çalınmasına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişinin A. İ., C. T. ve Y. Ü. isimli şahısların olduğunu belirledi.

Kırık stop lambası yakayı ele verdi

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızların kullandığı bir otomobili ve bu otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Derinleştirilen kamera incelemeleri sonucunda zanlılarının kullandıkları aracın arka sağ stop lambasının yanmadığını ve sinyal kısmının kırık olduğu saptandı. Buradan yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla, Yenimahalle ilçesindeki OSTİM ve İvedik Sanayi bölgesindeki iş yerlerinden yaklaşık 25 bin TL değerinde yedek parça gibi eşyalar çalan 3 hırsızlık zanlısını kullandıkları otomobille birlikte kıskıvrak yakaladı.