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Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonu: 7 kişi adliyede

Kırıkkale merkezli operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi.

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Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi.
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 zanlıdan H.C, Y.Ş, İ.K, F.Ü, S.A.A, İ.T. ve Y.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
 
Zanlılardan Ö.F.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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