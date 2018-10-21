Kırıkkale'de 17 büyükbaş hayvan telef oldu

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hüsamettin Işık, sabah yem vermek için gittiği ahırda 17 hayvanın telef olduğunu, 2'sinin de rahatsızlandığını gördü.

Işık, durumu Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri ahıra gelerek, telef olan hayvanları inceledi.

Hayvanların yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, kesin sonucun hayvanlardan alınan örneklerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağını belirtti.

Hüsamettin Işık da gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların yem nedeniyle de telef olmuş olabileceğini söyledi.

Rahatsızlanan iki hayvanın durumunun ekiplerin müdahalesinin ardından biraz daha iyiye gittiğini aktaran Işık, zararının büyük olduğunu kaydetti.